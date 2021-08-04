Ранее президент рассказал, что всегда любил крымские рапаны, несмотря на песок.

МИД РФ прокомментировал новые заявления президента Украины Владимира Зеленского об оккупированном Крыме. В частности – потребовал от украинского лидера "покаяться перед народом Крыма и Донбасса".

Накануне пресс-служба президента Украины опубликовала отрывок нового интервью Зеленского телеканалу "Дом". Он заявил, что временно оккупированный Крым никогда не станет территорией РФ, а также рассказал о своих воспоминаниях об отдыхе на полуострове.

"Вот эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны – они вкусные, и когда кушаешь эти рапаны, я всегда ищу – а где там песочек, потому что в детстве было так – на зубах", - заявил Зеленский.

МИД РФ отреагировал на это заявление своеобразно.

"Мы рады, что советский Крым произвел неизгладимое впечатление на Зеленского. Возможно, когда-нибудь мы будем готовы принять его в российском Крыму, чтобы напомнить вкус песчаного рапана, но только после того, как он покается перед народом "Крыма и Донбасса" в своих преступлениях", - говорится в сообщении российского дипведомства в Twitter.

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Какие именно преступления Зеленский якобы совершил против "народа Крыма и Донбасса" - не уточняется.

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Автор: Дмитрий Захаров