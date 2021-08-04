Глава государства уволил Анну Коваленко с должности председателя Черниговской ОГА и назначил на эту должность Вячеслава Чауса.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Как отмечает пресс-служба Офиса президента, глава государства подписал соответствующий указ № 343/2021 4 августа.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Ранее глава государства уволил Анну Коваленко с должности председателя Черниговской ОГА, которая занимала эту должность с октября 2020 года.

Читайте такжеЗеленский не встречался с экс-судьей Чаусом - пресс-секретарь

Кто такой Вячеслав Чаус

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование.

До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Автор: Константин Гончаров