Президент уверен, что люди, которые оккупировали полуостров, никогда не будут любить его, как украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированный Крым никогда не станет территорией РФ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом", фрагмент разговора размещен на Facebook-странице Офиса президента.

"Я знаю, что блокируют контакты, но я уверен, что это все равно невозможно. Ты любишь эту страну или не любишь? Вот, любишь – ты украинец, не любишь – ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны – они вкусные, и когда кушаешь эти рапаны, я всегда ищу – а где там песочек, потому что в детстве было так – на зубах", - заявил он.

"Это невозможно привить, это мое, я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри, Кастрополь, Жуковка. Палатки…прыгаешь с 14 метровой скалы – удивлял свою будущую супругу. Это я, я там жил, это моя земля, это не их земля, они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут, и дети их здесь не находятся и умирать они за нашу землю не будут", - добавил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что "это (Крым – УНИАН) никогда не будет русской территорией, просто никогда. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что здесь вас не было, депортация – это все вы придумали, это невозможно. Да хоть перепишите историю, хоть все города переименуйте, сотрите эту историю – невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Автор: Константин Гончаров