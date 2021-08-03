Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированный Крым никогда не станет территорией РФ.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом", фрагмент разговора размещен на Facebook-странице Офиса президента.
"Я знаю, что блокируют контакты, но я уверен, что это все равно невозможно. Ты любишь эту страну или не любишь? Вот, любишь – ты украинец, не любишь – ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны – они вкусные, и когда кушаешь эти рапаны, я всегда ищу – а где там песочек, потому что в детстве было так – на зубах", - заявил он.
"Это невозможно привить, это мое, я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри, Кастрополь, Жуковка. Палатки…прыгаешь с 14 метровой скалы – удивлял свою будущую супругу. Это я, я там жил, это моя земля, это не их земля, они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут, и дети их здесь не находятся и умирать они за нашу землю не будут", - добавил глава государства.
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Зеленский подчеркнул, что "это (Крым – УНИАН) никогда не будет русской территорией, просто никогда. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что здесь вас не было, депортация – это все вы придумали, это невозможно. Да хоть перепишите историю, хоть все города переименуйте, сотрите эту историю – невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени".
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.