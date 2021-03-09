В Питере 25-летняя модель Ирина напилась и проломила череп своей бабушке-профессору пульмонологии.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
«25-летняя Ирина - частый гость модных показов и звезда подиумов. Дома она, опьянённая славой и просто опьянённая, в порыве конфликта принялась бить женщину руками по голове и лицу. Когда пенсионерка уже лежала на полу, внучка вызвала помощь», - говорится в сообщении.
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Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что 81-летняя женщина якобы упала и выбила глаз сама. Однако те задержали модель и открыли уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда.
«Заслуженный медик и доктор наук сейчас в больнице - в тяжёлом состоянии», - отмечается в Telegram-канале.
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