Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что 81-летняя женщина якобы упала и выбила глаз сама.

В Питере 25-летняя модель Ирина напилась и проломила череп своей бабушке-профессору пульмонологии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«25-летняя Ирина - частый гость модных показов и звезда подиумов. Дома она, опьянённая славой и просто опьянённая, в порыве конфликта принялась бить женщину руками по голове и лицу. Когда пенсионерка уже лежала на полу, внучка вызвала помощь», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНужны были деньги на дозу: россиянин убил свою девушку в её день рождения

Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что 81-летняя женщина якобы упала и выбила глаз сама. Однако те задержали модель и открыли уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда.

«Заслуженный медик и доктор наук сейчас в больнице - в тяжёлом состоянии», - отмечается в Telegram-канале.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко