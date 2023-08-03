Россиянин хотел стать наемником.

В Москве мужчина разрисовал ворота пункта отбора на контрактную службу российской армии сердечками и символикой частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает Telegram-канал Astra. Так, 36-летний Дмитрий Кобяков пришел к пункту по адресу Яблочкова, 5, изрисовал ворота и ограду, а также распылил краску на пять припаркованных рядом автомобилей. Его задержали.

Позже москвич рассказал, что подавал заявку на вступление в военную компанию "Вагнер" в этом пункте, однако получил отказ. Он говорит, что сделал это "из-за обиды". На россиянина составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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Мобилизация в России: последние новости

Напомним, российские эксперты считают, что на территории РФ уже в ближайшее время могут объявить всеобщую мобилизацию. Об этом свидетельствует ряд принятых законов.

Так, Государственная дума РФ приняла поправку, согласно которой россиянам, которым направлена повестка, теперь запрещено покидать территорию страны.

Кроме того, в России начали массово вербовать на войну в Украине женщин из колоний. Также суд позволил призывать на военную службу граждан, которые получили "бронь" на работе.

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