Возможности России ограничены, но ситуация у Украины еще сложнее, говорит эксперт.

Если бы Россия мобилизовала еще три миллиона солдат, это означало бы конец существованию Украины. Но страна-агрессор просто не способна провести мобилизацию такого масштаба, заявил в комментарии "Телеграфу" военный обозреватель Евгений Дикий.

Он отметил, что с формальной точки зрения Кремлю не нужно придумывать никаких дополнительных причин для запуска мобилизации, ведь приказ о "частичной мобилизации" 2022 года не был отменен и действует до сих пор - просто из-за "выборов" был приостановлен принудительный набор рекрутов.

Дикий отметил, что в теории Кремль имеет огромный мобилизационный резерв "под рукой", но мобилизовать миллионы людей одновременно Россия просто не сможет. Это показала предыдущая волна "частичной мобилизации", когда Кремль пытался призвать на войну около 450 тысяч человек.

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"В результате система коллапсировала: новобранцев приходилось отправлять на фронт без базовой подготовки и слаживания, у большинства из них не было самой необходимой амуниции, а у командования - места для базирования: "мобиков" размещали в палатках среди леса", - напомнил Дикий.

По его словам, реальная пропускная способность российской мобилизационной системы составляет 200-250 тысяч человек за цикл, который составляет 4-6 месяцев - от момента раздачи повесток до прибытия солдат на фронт.

"Впрочем, даже эти темпы являются очень большой проблемой для нас, ведь Украина таких возможностей не имеет. Причиной является не только разница в количестве населения, но и абсолютное игнорирование нашей гражданской властью проблемы мобилизации из-за страха за свое положение. Когда страх перед победой РФ станет сильнее, вероятно, процесс сдвинется с мертвой точки", - считает обозреватель.

Захватнические планы России: последние новости

Как писал УНИАН, накануне российский диктатор Владимир Путин сообщил о своих намерениях создать "санитарную зону" на территории Украины, чтобы обезопасить российскую территорию от обстрелов. Как пояснил военный обозреватель Олег Жданов, после выхода российской армии на границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Путин хочет создать вдоль них буферную зону шириной до 150 км на контролируемых именно Украиной территориях.

Впрочем, совсем не факт, что Путин действительно намерен останавливаться на захвате только этих четырех областей Украины. По мнению британского обозревателя Майкла Кларка, задачей минимум для себя Кремль видит полную оккупацию всего Причерноморья вплоть до Молдовы, а Левобережье Путин хочет оторвать от Украины и превратить в отдельное марионеточное государство.

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