Программа минимум для Кремля заключается в захвате значительно больших территорий, чем оккупировано сейчас.

Владимир Путин видит себя в одном ряду с российскими правителями-завоевателями прошлого и ставит своей целью оторвать от Украины как минимум все Причерноморье и Левобережье. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал британский военный аналитик Майкл Кларк.

Он отметил, что Путин видит за собой историческую миссию по расширению границ России, следуя примеру Петра Первого, Екатерины Второй и Иосифа Сталина.

"Я думаю, минимум, которого он хочет, - это что-то похожее на Новороссию Екатерины Второй, что означало бы российский контроль вплоть до Одессы и, вероятно, до Молдовы; создание российского клиентского государства к востоку от Днепра; и огрызок государства, начиная от Киева [дальше на запад], огрызок Украины, который будет нежизнеспособным", - считает Кларк.

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По словам аналитика, Путин уверен, что такой "огрызок" Украины достаточно быстро развалится окончательно, и тогда Россия сможет легко его поглотить.

По мнению Кларка, все это означает большую опасность и для других стран региона, в частности Молдовы и Грузии, которые уже имеют на своей территории созданные Россией сепаратистские образования. Также, по его мнению, стоит быть настороже и Казахстану.

Захватнические планы России: последние новости

Как писал УНИАН, на фоне фарса с "победой" на так называемых выборах президента российский диктатор Путин заявил, что Россия хочет создать "санитарную зону" на территориях Украины. По его словам, речь идет о создании "зоны безопасности", которую будет трудно преодолеть западным средствам поражения.

Также мы рассказывали, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев, который сейчас является куратором российского ВПК, пообещал захват других стран бывшего СССР после того, как Россия уничтожит Украину.

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