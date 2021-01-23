Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

В городах России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Количество задержанных протестующих увеличивается.

Читайте такжеРоссия поднялась на акции в поддержку Навального: уже начались массовые задержания и избиения (онлайн-трансляция)Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске, сообщает "Настоящее время".

По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 12:30 по московскому времени в разных городах полиция задержала 237 человек. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

Демонстрантам предложили собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге – на Сенатской.

Также ожидаются 52 акции солидарности за рубежом.

Возвращение и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

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Автор: Виктория Токарева