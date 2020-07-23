И так все плохо: в России предложили не показывать в этом году в кинотеатрах драмы

По словам министра, чиновники уже обсуждают это с продюсерами и прокатчиками.

Министр культуры России Ольга Любимова призвала кинотеатры начать киносезон «светлыми и простыми фильмами», а драмы отложить до 2021 года.

Об этом сообщает РБК.

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«Я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они (драмы) выйдут следующей весной, а сейчас они (продюсеры) сделают акцент на светлых и простых фильмах. Поэтому, я думаю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года», - сказала Любимова.

Глава Минкульта пояснила, что после открытия кинотеатров туда пойдут, в основном, молодые люди которым хочется свиданий и «простого общения».

Напомним, что в Москве кинотеатры откроются 1 августа.

Как сообщал УНИАН, в Москве после отмены с 9 июня ряда карантинных ограничений "золотая молодежь" вернулась к одному из своих любимых злачных мест – так называемой Яме. И первым делом устроила там то, за чем, очевидно, больше всего соскучилась – публичный секс с обязательной съемкой и выкладыванием в соцсети.

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