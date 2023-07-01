Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неадекватно отреагировал на стремление Польши расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию и принять участие в программе Nuclear Sharing.
В комментарии пропагандистскому ТАСС он отметил, что такая инициатива означает одно - к радости "всех безумцев" ядерное оружие будет применено, указал Медведев.
"С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено", - заявил он.
В этом контексте бывший президент России пригрозил высшему руководству Польши в лице президента Аджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и главы правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского "исчезновением".
"Есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все Дуды, Моравецкие, Качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…", - заявил Медведев.
Польша хочет присоединиться к Nuclear Sharing - главное из заявления
Напомним, что по итогам саммита ЕС в Брюсселе (30 июня) глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава стремиться стать участником программы ядерного сдерживания НАТО Nuclear Sharing.
Соответствующее заявление чиновник сделал в связи с планами РФ разместить ядерное оружие на территории Беларуси, которая граничит с Польшей: "Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы. Решение будет зависеть от наших американских партнеров. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении", - цитирует PolskieRadio.
Ранее о получении "сверхмощных" бомб объявил самопровозглашенный лидер Республики Александр Лукашенко.