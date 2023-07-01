Российский чиновник неадекватно отреагировал на стремления Польши расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неадекватно отреагировал на стремление Польши расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию и принять участие в программе Nuclear Sharing.

В комментарии пропагандистскому ТАСС он отметил, что такая инициатива означает одно - к радости "всех безумцев" ядерное оружие будет применено, указал Медведев.

"С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено", - заявил он.

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В этом контексте бывший президент России пригрозил высшему руководству Польши в лице президента Аджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и главы правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского "исчезновением".

"Есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все Дуды, Моравецкие, Качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…", - заявил Медведев.

Польша хочет присоединиться к Nuclear Sharing - главное из заявления

Напомним, что по итогам саммита ЕС в Брюсселе (30 июня) глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава стремиться стать участником программы ядерного сдерживания НАТО Nuclear Sharing.

Соответствующее заявление чиновник сделал в связи с планами РФ разместить ядерное оружие на территории Беларуси, которая граничит с Польшей: "Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы. Решение будет зависеть от наших американских партнеров. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении", - цитирует PolskieRadio.

Ранее о получении "сверхмощных" бомб объявил самопровозглашенный лидер Республики Александр Лукашенко.

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