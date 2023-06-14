Диктатор утверждает, что одна такая бомба может убить миллион человек.

Беларусь начала получать от России тактическое ядерное оружие. Некоторые из передаваемых образцов в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Об этом заявил самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

"У нас ракеты и бомбы, которые мы получили от России. Бомбы в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки", — сказал он, отмечая, что одна такая бомба может убить миллион человек.

На уточняющий вопрос, действительно ли ядерное оружие уже передано, Лукашенко уклончиво заявил, что процесс передачи еще не закончен. Но при этом пообещал завязать Скабеевой глаза, привезти на склад такого оружия и показать его не под камеру, когда боеголовки и бомбы будут доставлены уже все.

Также Лукашенко отметил, что в Беларуси есть многочисленные ядерные хранилища, оставшиеся с советских времен. На одном из низ и разместят арсенал.

Российское ядерное оружие в Беларуси

По словам Лукашенко, российское ядерное оружие будет поставлено в Беларусь по "просьбе-требованию" Минска и не было навязано Москвой. Также Лукашенко заявил, что готов применить ядерные боеголовки, если Беларусь "будет воевать".

Хотя Лукашенко уже некоторое время назад заявлял, что российское ядерное оружие якобы начало поступать в Беларусь, американская разведка утверждает, что пока такие поставки не осуществлялись.

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