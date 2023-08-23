Чиновник пообещал, что Россия не будет медлить с решением присоединить соответствующие территории.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии.

Об интеллектуальных размышлениях чиновника сообщил российский телеканал "Дождь", сославшись на его колонку под названием "Невыученные уроки истории".

В ней Медведев рассуждает о причинах и предпосылках "пятидневной войны" в Грузии, которую Россия начала в августе 2008 года. Он допустил, что "если возникнут веские причины", Россия заберет земли Абхазии и Южной Осетии себе, зафиксировав их как свои территории.

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Известный политик-ненавистник Украины называет территорию бывшего СССР "страной невыученных уроков" для США и других стран, занимающих позицию, диаметрально противоположную стране-агрессору РФ.

Медведев приводит пять таких "уроков", четыре из которых заключаются в том, что нельзя "делать ставку" на русофобию, ложь, силу и "фриков", имея ввиду экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Еще один "урок", по версии Медведева, заключается в том, что нельзя допустить "повторения истории-2008". В этом контексте чиновник подметил, что РФ готова "решать проблемы за столом переговоров".

"Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания - медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", - написал Медведев.

Пятидневная война в Грузии - что известно

После распада СССР в 1991 году Грузия заявила о своей независимости. Тогда начались конфликты с сепаратистами части Южно-Осетинской автономной области, которую фактически контролировала РФ. На определенной территории были размещены общие миротворческие силы грузинских, русских и осетинских войск.

После избрания Владимира Путина президентом РФ (в 2000 году) и избрания президентом Грузии Михаила Саакашвили (начало полномочий – 2004 год) отношения между Россией и Грузией начали ухудшаться, достигнув полного дипломатического кризиса к апрелю 2008 года.

1 августа 2008 года поддерживаемые Россией южноосетинские силы начали обстрелы грузинских сел. 7 августа, чтобы пресечь нападения, подразделения грузинской армии были направлены в зону конфликта. Через несколько часов Грузия взяла под контроль большую часть Цхинвали. Однако войска РФ незаконно пересекли российско-грузинскую госграницу через Рокский тоннель и продвинулись в зону южно-осетинского конфликта. При этом Россия обвинила Грузию в "агрессии против Южной Осетии" и 8 августа начала полномасштабное наземное, воздушное и морское вторжение в Грузию, включая ее бесспорную территорию. РФ назвала свои действия "Операцией по принуждению к миру".

Боевые действия длились несколько дней, после чего грузинские силы отступили. Российские и абхазские войска открыли второй фронт, ВМС РФ блокировали часть побережья Грузии в Черном море, авиация РФ атаковала цели, как в зоне конфликта, так и за его пределами.

11 августа Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ, заявил, что "значительная часть операции по принуждению Грузии к миру завершена". На следующий день Владимир Путин (в то время - премьер-министр РФ) скорректировал это заявление, отметив, что "Россия доведет свою миротворческую миссию до логического завершения".

О прекращении огня 12 августа договорился президент Франции Николя Саркози, который лично приехал в Грузию. Обстановка в вышеназванных регионах, автономность которых признала РФ, остается нестабильной.

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