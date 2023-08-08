В Вашингтоне призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон полон решимости привлечь Россию к ответственности за агрессию против Грузии в 2008 году и невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории.

"Как и в Украине, народ Грузии пострадал от последствий пренебрежения России к международному праву и желания доминировать над своими соседями", - подчеркнул он по случаю 15-й годовщины начала войны в Грузии, передает Укринформ.

По его словам, действия РФ в период оккупации Грузии, в частности, агрессивная кампания по дезинформации и массовое перемещение людей до сих пор вызывают неописуемые трудности для грузинского народа.

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"Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости привлечь Россию к ответственности за невыполнение соглашения о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года, которое предусматривает вывод ее войск на позиции, предшествовавшие конфликту, а также обеспечение беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи", - отметил Блинкен.

Госсек добавил, Россия должна отказаться от признания так называемой независимости регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Это позволит сотням тысяч внутренне перемещенных лиц безопасно вернуться домой.

"Сегодня исполняется пятнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию и оккупировала 20% ее территории. Россия до сих пор отказывается выполнять свои обязательства по прекращению огня 2008 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические стремления Грузии.",- написал он в Twitter.

Война в Грузии - последние заявления

После полномасштабного вторжения РФ в Украину коллаборанты в Грузии заговорили о присоединении своих оккупированных к России, хотя референдум проводить они передумали.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Российскую Федерацию в аннексии части Абхазии. Позже спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что видит перспективу для деоккупации территорий страны.

В апреле 2023 года в Грузии пригрозили России вступлением в НАТО.

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