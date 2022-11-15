Мы не позволим РФ наращивать свои силы, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к лидерам G20 ("Большая двадцатка"), которые собрались на саммите в Индонезии.

Настало время, когда войну РФ против Украины можно остановить, сказал украинский лидер в своем видеообращении к "Большой двадцатке", пишет The Guardian.

"Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы… Я убежден, что сейчас настало время, когда война России должна и может быть остановлена", - заявил украинский лидер.

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Зеленский подчеркнул, что для завершения войны РФ должна вывести свои оккупационные войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный нашему государству, и подтвердить территориальную целостность нашей страны.

Президент также призвал провести международную конференцию для "укрепления ключевого элемента послевоенной архитектуры безопасности" и предотвратить повторение агрессии со стороны России.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" проходит на индонезийском острове Бали, мероприятие началось 15 ноября и должно завершиться 16 числа. Президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит. На мероприятие отправился глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Война в Украине против России - самые важные новости

РФ захватила часть востока и юга Украины. Вооруженные силы Украины дают противнику достойный отпор. Наша армия в конце лета пошла в контрнаступление. Уже освобождены почти вся Харьковская и Николаевская области, а также ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, противник отступил с правобережной части Херсонской области, уже деоккупирован Херсон.

Стоит отметить, что власти РФ предлагали Киеву переговоры, однако не хотели говорить о судьбе захваченных территорий. Украинская сторона, в свою очередь, хочет освободить все свои земли.

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