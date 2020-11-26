На карте острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малая Курильская Гряда отмечены тем же цветом, что и Япония.

Заместитель консула Японии передал в дар Минусинскому краеведческому музею журналы, где Курилы обозначены как японская территория.

Читайте такжеВ России отменили авиарейс в Китай - у пассажиров "необъяснимые" анализы на COVID-19Об этом говорится в сюжете "7 канала".

Так, во время неофициального визита в Красноярский край, консул подарил музею журналы.

Сначала работники музея были рады подарку, но потом заметили карту, где острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малая Курильская Гряда отмечены тем же цветом, что и Япония.

"К превеликому сожалению, эти материалы направлены на то, чтобы переписать историю", - прокомментировала случившееся директор музея Светлана Борисова.

Отмечается, что журналы печатались в Москве японским посольством.

Споры о принадлежности Курил

Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их оккупированной частью страны.

В феврале 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил поручить юристам сформулировать норму Конституции о запрете «отчуждения территорий России».

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Автор: УНИАН