Сейчас срочники содержатся на сторожевом корабле "Ладный". Корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

Выживших членов экипажа потопленного Украиной ракетного крейсера "Москва" могут снова отправить в зону боевых действий.

Об этом пишет Новая газета. Европа со ссылкой на родителей матросов.

В своем письме в военную прокуратуру Севастополя, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека родственники выживших пожаловались, что срочников до сих пор не перевели на сушу.

Сейчас срочники содержатся на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

"Есть информация от военнослужащих о дальнейшем выходе в море для участия в СВО ("спецоперации") сторожевой корабль "Ладный" предположительно 30 июня. Просим провести проверку относительно возможного участия СКР (сторожевой корабль) "Ладный" в СВО с экипажем, в составе которого находятся военнослужащие срочной службы", — говорится в документе.

Сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва". Многие из них не хотят вновь принимать участие в военных действиях, заявляют их родственники. "Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", — добавили родители.

Как ранее сообщал УНИАН, крейсер "Москва" затонул 13 апреля, после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство срывают правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе, как выяснилось позже, матросы срочной службы. Подавляющее большинство матросов, вероятно, погибли, но российские власти официально считают их "пропавшими без вести" и требуют от родителей подписать документы о том, что корабль затонул в результате "катастрофы" а не в результате военных действий.

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