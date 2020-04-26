Оккупанты "ДНР" рассказали, где был создан коронавирус, и насмешили соцсети (видео)

Боевики объяснили, что на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий под кураторством ЦРУ.

В так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что коронавирус, вызывающий болезнь COVID-19, мог быть создан в одной из укранских биолабораторий.

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Этим «открытием» на брифинге поделился «официальный представитель УНМ ДНР» Дмитрий Астрахань. На высказывания боевика обратил внимание блогер Necro Mancer.

«В то время, как мировая общественность пытается выяснить причины появления коронавируса, на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ», - заявил Астрахань.

По его словам, в одной из этих самых лабораторий могла произойти утечка опасного вируса.

«В этой связи мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины», - заключил он.

Абсурдное заявление вызвало оживленную реакцию в соцсетях. Пользователи отметили не только уровень работы оккупантов, озвучивающих подобную информацию, но и очень своеобразную манеру выступления оратора.

Вчера была пятница, в связи с чем бакланы ставят последний зуб #Басурин'а на то, что ковидлу разработали подлые укропы в жутких биолабораториях с целью полного геноцида народа Донбасса #мывсеумремhttps://t.co/TOIViGoM8P#роспроп#covid19pic.twitter.com/jx3qlNWIGE — Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2020

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