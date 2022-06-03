По словам Кадырова, Шойгу якобы придумал новые задачи, "подразумевающие улучшение тактики".

Лидер Чечни, называющий себя "пехотинцем Путина", Рамзан Кадыров провел встречу с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. После этого глава Tik-Tok-войск размечтался, что война против Украины пойдет якобы "ускоренными темпами".

Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Шойгу придумал новые задачи, "подразумевающие улучшение тактики". Он отметил, что во время переговоров с министром РФ они обсудили вопросы проведения "спецоперации по денацификации и демилитаризации в Украине", а также определили дальнейшие пути взаимодействия.

"Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что, по данным СНБО Украины, Кадыров обещал Путину ликвидировать президента Украины Зеленского.

Напомним, как писал УНИАН, ранее Рамзан Кадыров в очередной раз опозорился, рассказывая о "победах" своего Tik-Tok-войска в Украине. На этот раз он заявил о захвате поселка Светличное Луганской области. Но есть нюанс - этот населенный пункт уже 8 лет находится в оккупации.

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