Лидер Чеченской Республики получил план этой операции на встрече с российским диктатором 3 февраля, говорит секретарь СНБО.

Во время планирования вторжения в Украину лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал российскому диктатору Владимиру Путину ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио НВ".

"По поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров во время посещения Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательства, что его группировка это сделает", – сообщил Данилов.

Секретарь СНБО, украинская разведка отслеживала эти процессы".

"Было три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Не 24 февраля, потому что они ждали два дня, что им дадут зеленый коридор на центральный квартал столицы. Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны. Одна сегодня находится на территории Донецкой области, другая – на территории города Мариуполь, но они не в первых рядах идут, а в третьем-четвертом эшелоне, где полностью безопасно", – резюмировал Данилов.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украине начали прибывать дежурные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

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