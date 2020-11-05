Мужчина увидел на детской площадке двух девочек и уговорил их поехать с ним на машине.

В Истре Московской области задержан 34-летний россиянин, которого заподозрили в совращении двух школьниц.

Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Читайте такжеМосквич накачал психостимуляторами женщину-врача и изнасиловал

По версии следствия, 4 ноября около шести часов вечера мужчина увидел на детской площадке двух девочек семи и девяти лет. Убедившись, что рядом нет взрослых, он уговорил школьниц сесть в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне подозреваемый надругался над детьми.

Мужчину задержали на месте преступления сотрудники патрульно-постовой службы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН