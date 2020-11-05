В Истре Московской области задержан 34-летний россиянин, которого заподозрили в совращении двух школьниц.
Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.
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По версии следствия, 4 ноября около шести часов вечера мужчина увидел на детской площадке двух девочек семи и девяти лет. Убедившись, что рядом нет взрослых, он уговорил школьниц сесть в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне подозреваемый надругался над детьми.
Мужчину задержали на месте преступления сотрудники патрульно-постовой службы.
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