Теперь Малюку грозит моментальное задержание, как только он покажется на территории РФ.

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать главу Службы Безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.

Как передают росСМИ, причина ареста заключается в недавнем интервью, где глава СБУ подтвердил причастность украинской стороны ко взрыву на оккупированном полуострове, а также к убийству "военкора" Владлена Татарского и бежавшего в РФ предателя Украины Ильи Кивы.

Теперь Малюку грозит задержание с момента появления в РФ. Вместе с ним в деле фигурирует некий гражданин Грузии Александр Инасаридзе. Его тоже заочно арестовали за подрыв грузовика на Крымском мосту в 2022 году.

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Интервью Малюка

Накануне глава СБУ Василий Малюк дал интервью журналистам. Его спросили о том, причастна ли его служба к ликвидации "таких персонажей как Кива, Царев, Татарский".

"Вопрос задан по адресу, но никоим образом мы не будем подтверждать этого. Но я вам расскажу отдельные детали…", - ответил глава СБУ.

В частности, он назвал калибр оружия, из которого в Подмосковье был застрелен предатель Илья Кива, и рассказал уже известные детали покушений на писателя Захара Прилепина, который ризывал уничтожать украинцев, и взрыва, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский.

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