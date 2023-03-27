Похоже, именно так будет работать новая античит-система в соревновательном шутере.

В Counter-Strike: Global Offensive действует система Valve Anti-Cheat (VAC). Она призвана обнаруживать и блокировать мошенников, которые получают преимущество нечестным способом. Эта же технология появится в недавно анонсированной Counter-Strike 2, но в обновленном виде. Система получит возможность останавливать матчи, если заметит читера.

Об этом стало известно благодаря пользователю Twitter под псевдонимом Aquarius. Он штатный разработчик и энтузиаст Counter-Strike. Девелопер исследовал код следующей части серии и нашел две строчки с текстом сообщений, которые Valve Anti-Cheat сможет выводить на экран. В первом сказано, что "читер обнаружен". А вот во втором написано: "Этот матч был отменен VAC".

То есть в Counter-Strike 2 программное обеспечение против мошенников сможет прерывать состязания и отправлять пользователей в лобби. Однако пока непонятно, при каких условиях система будет принимать такие меры. Вероятно, это произойдет, как только VAC заметит читера. Хотя нельзя исключать вариант, что система сможет определять степень влияния мошенника на игру.

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Counter-Strike 2: что известно

Valve анонсировала игру 22 марта 2023 года. Разработчики описали сиквел, как "капитальный ремонт" всех систем и игрового процесса Counter-Strike: Global Offensive.

В проекте улучшили графику, дизайн и освещение. Основное внимание уделяется эффекту дыма, который должен открыть новые возможности. Он будет естественно заполнять помещения, реагировать на свет и взаимодействовать с другими игровыми системами.

Counter-Strike 2 выйдет летом 2023 года на ПК, точная дата пока не сообщается. Разработчики разослали приглашения на лимитированное тестирование шутера.

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