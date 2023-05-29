Российский террорист прокомментировал заявление Пескова о том, что "СВО" - не его компетенция в вопросе "захвата" Харькова.

Российский террорист Игорь Гиркин Стрелков возмутился тем, что пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков "открестился" от так называемой "спецоперации". Ранее он также поддержал неоднозначным заявлением Запад.

В своем Telegram Гиркин напомнил о заявлении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который ранее упоминал о "необходимости освобождения Харькова и Харьковской области".

"Мистер Песков вновь подчеркнул, что СВО к его компетенции не относится и потому он ничего прокомментировать не может. Еще раз вынужден напомнить: Песков говорит от имени президента, высказывает точку зрения, которую (теоретически) имеет президент", - указал Гиркин.

В этом ключе террорист посоветовал россиянам официально осудить "экспансиониста" Гладкова, но, прежде, все-таки дождаться "одобрения" или "неодобрения" со стороны Кремля: "А то и "за дискредитацию" можно загреметь...", - заявил террорист.

Губернатор Белгорода заявил, что хочет захватить "Харьков"

Напомним, что в интервью одному из пропагандистских каналов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Харьков и Харьковскую область следует присоединить к РФ, и что только так можно обезопасить Белгородщину и другие приграничные с Украиной территории.

В ответ пресс-секретарь Путина на встречные вопросы журналистов попытались "спрыгнуть" с этой темы: "Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать", - сказал он пропагандистским СМИ.

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