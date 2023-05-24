Личный пресс-секретарь Путина согласился с тезисом о том, что война между Украиной и РФ не должна дойти до стадии "замораживания конфликта".

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков удивил внезапным заявлением по поводу поддержки тезиса Запада о том, что войну с Украиной "нельзя заморозить".

Об этом он высказался в комментарии для пропагандистского ТАСС в ответ на вопрос по поводу возможности допустить "замораживание конфликта". Ранее отрицательно насчет этого варианта высказались в Белом доме.

"Россия солидарна", - ответил Песков.

Он уточнил, что для РФ единственный вариант окончания войны - это завершения так называемой "специальной военной операции" с выгодой для России.

"Обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - перечислил Песков.

США рассматривают сценарий заморозки войны в Украине

Напомним, что 18 мая издание Politico по итогам разговора с рядом высокопоставленных членов Белого дома сообщило, что США рассматривает вариант "заморозки войны" в Украине по примеру корейского сценария.

Там указали, что с учетом того, что ни Украина, ни РФ навряд ли признают проигрыш той или иной стороны на поле боя - такой вариант в долгосрочной перспективе может оказаться реалистичным. При этом на данный момент в Администрации Байдена это скорее "нежелательный" итог развития событий. Пока что подобные обсуждения находятся "в зачатке", а политическое руководство намеренно продолжить поддержку Украины оружием.

Отметим, что между Южной и Северной Кореей активные боевые действия завершились перемирием в 1953 году, однако стороны до сих пор официально не признали, что война между ними закончилась. Напряжение на границе и в отношениях существует до сих пор.

Вас также могут заинтересовать новости: