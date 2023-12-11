Это относится, в частности, к тем, кому направлена повестка в военкомат.

У лишенных права на выезд граждан РФ начинают изымать загранпаспорта. Новые правила вступили в силу в понедельник, 11 декабря.

Об этом пишет The Moscow Times. Соответствующее постановление было опубликовано 24 ноября и подписано российским премьером Михаилом Мишустиным.

Согласно нововведениям, россияне должны сдать загранпаспорт в течение 5 дней после получения уведомления об ограничении выезда. Паспорта будут храниться в МВД, МИД, ФСБ или в госорганизации, применившей к гражданам подобное ограничение.

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"Такой запрет, согласно закону 114-ФЗ, может вводиться в отношении людей, имеющих доступ к гостайне и "сведениям особой важности"; при направлении на военную службу; при службе в ФСБ; если гражданин является подозреваемым, обвиняемым по уголовному делу; осужден; не исполняет наложенные судом обязательства (долги); признан банкротом либо сообщил ложные сведения при оформлении загранпаспорта. Кроме того, согласно действующим с апреля поправкам, выезд закрывается для тех, кому направлена повестка в военкомат", – говорится в сообщении.

При сдаче загранпаспорта в один из вышеупомянутых органов будет оформляться акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдается на руки владельцу, а другой остается у уполномоченного органа.

Получить загранпаспорт назад россияне смогут только после отмены ограничения на выезд либо если у него истек срок действия.

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