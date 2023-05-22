Сейчас российские захватчики в срочном порядке проводят эвакуацию в Грайворонском районе, недалеко от которого находится хранилище российских ядерных запасов под названием "Белгород-22".

С Белгорода эвакуируют часть ядерных запасов РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

"В срочном режиме с объекта "Белгород-22" - это хранилище ядерных боеприпасов происходит эвакуация. Это место находится неподалеку от Грайворонского района", - сообщил Юсов.

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Паника в Белгороде - последние новости

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2023 года так называемые бойцы "Российского добровольческого корпуса" проникли в Белгородскую область РФ.

Российские СМИ начали сообщать о якобы украинских диверсантах, которые пытаются прорвать границу области.

Тогда же россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон", неделик которого расположен хранилище ядерного оружия РФ.

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