Из Белгорода вывозят ядерное оружие / скриншот

С Белгорода эвакуируют часть ядерных запасов РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

"В срочном режиме с объекта "Белгород-22" - это хранилище ядерных боеприпасов происходит эвакуация. Это место находится неподалеку от Грайворонского района", - сообщил Юсов. 

Видео дня
Читайте также:
Российские уголовники массово переезжают на оккупированные территории Украины - ЦНС
Российские уголовники массово переезжают на оккупированные территории Украины - ЦНС
Россияне вывозят из Крыма все, что может быть ценным для международного трибунала - Гуменюк
Россияне вывозят из Крыма все, что может быть ценным для международного трибунала - Гуменюк
Знают свою работу: эксперт назвал цель военной операции в Белгородской области
"Знают свою работу": эксперт назвал цель военной операции в Белгородской области
Минобороны не чешется по укреплению границ: Пригожин разозлился из-за ДРГ под Белгородом
"Минобороны не чешется по укреплению границ": Пригожин разозлился из-за ДРГ под Белгородом
Окупантам будет несладко: эксперт рассказал о последствиях битв за Бахмут для РФ
Окупантам будет несладко: эксперт рассказал о последствиях битв за Бахмут для РФ

Паника в Белгороде - последние новости

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2023 года так называемые бойцы "Российского добровольческого корпуса" проникли в Белгородскую область РФ. 

Российские СМИ начали сообщать о якобы украинских диверсантах, которые пытаются прорвать границу области. 

Тогда же россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон", неделик которого расположен хранилище ядерного оружия РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: