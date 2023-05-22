С Белгорода эвакуируют часть ядерных запасов РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
"В срочном режиме с объекта "Белгород-22" - это хранилище ядерных боеприпасов происходит эвакуация. Это место находится неподалеку от Грайворонского района", - сообщил Юсов.
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Как сообщал УНИАН, 21 мая 2023 года так называемые бойцы "Российского добровольческого корпуса" проникли в Белгородскую область РФ.
Российские СМИ начали сообщать о якобы украинских диверсантах, которые пытаются прорвать границу области.
Тогда же россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон", неделик которого расположен хранилище ядерного оружия РФ.