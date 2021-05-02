Один из пострадавших написал заявление в полицию.

В Москве накануне Пасхи, 1 мая, в храме Симеона Столпника на Новом Арбате, священник избил прихожан.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Читайте такжеИскали священника-киллера: в России ОМОН ворвался в женский монастырь с кувалдами (видео)По словам одного из пострадавших, поводом для конфликта стало то, что он сфотографировал иконостас. К нему подошел священник и ударил по телефону со словами: «Это моя территория».

«У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео. Он продолжал наносить удары, набрасываться, порвал мне одежду и стал выталкивать из храма», - рассказал прихожанин.

Мужчина утверждает, что священник начал бить их без предупреждения и сообщений о том, что съемка запрещена: «Какая-то немотивированная агрессия».

Пострадавший подал заявление в полицию по факту произошедшего.

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Автор: Катерина Шварц