Гудков утверждает, что Путину сумела помочь современная медицина.

Состояние здоровья российского президента Владимира Путина в 2020 году резко ухудшилось, однако позже начались улучшения.

Об этом в эфире ток-шоу "Гордон" рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

"Я имел возможность перепроверить информацию [российского историка] Валерия Соловья. Могу вам сказать, что действительно, летом 2020 года состояние здоровья Путина ухудшилось. Это не означает, что он доживал последние дни. Я постоянно привожу пример, что США в годы Второй мировой войны руководил президент [Франклин Рузвельт] с инвалидного кресла. И очень неплохо руководил. Но то, что состояние здоровья Путина резко ухудшилось в 2020 году, - это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи", - рассказал он.

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По словам Гудкова, окружение Путина было шокировано, увидев его другим.

"Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку, добиться ремиссии, улучшений. И мы видим, что какого-то летального исхода или движения по наклонной в его здоровье не произошло. Или мы пока этого не видим", - сказал экс-депутат Госдумы.

Гудков также отверг возможность добровольного транзита власти в России.

Ранее журналист-международник Иван Яковина говорил, что президент РФ под влиянием главы Минобороны увлекся шаманскими обрядами и периодически посещает Сибирь, чтобы в них участвовать.

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