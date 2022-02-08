Накануне французский президент встретился с Путиным в Москве, а сегодня прилетел в Киев.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не заключали "сделку" о деэскалации ситуации на границе РФ и Украины. Ранее сегодня об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на французских официальных лиц.

В Кремле эту информацию опровергают, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его цитирует "РИА Новости".

"Москва и Париж не могли этого сделать, лидерство в НАТО принадлежит не Франции", - заявил Песков.

Что известно о соглашении Путина и Макрона

По данным СМИ, была достигнута договоренность не осуществлять новые военные инициативы и вести широкий диалог по развертыванию российских войск.

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Это соглашение будет включать вывод российских войск из Беларуси в феврале после завершения масштабных российско-белорусских учений. Результатом также станут дальнейшие встречи и договоренность о "структурированном диалоге по коллективной безопасности".

Напомним, во время вчерашней встречи с Макроном в Москве Путин подтвердил, что требует от Киева выполнения Минских соглашений, имея в виду "особый статус" Донбасса на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".