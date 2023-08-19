Теперь в ЧВК "Редут" вербуют уже официально по контракту от армии РФ.

В РФ подконтрольная друзьям Владимира Путина олигархам Тимченко и Дерипаске ЧВК "Редут" вербует тысячи наемников, чтобы отправить в Африку и Сирию.

"Цель всего происходящего - заменить Пригожина на Дерипаску", - сообщил близкий к ЧВК "Вагнер" источник правозащитному проекту Gulagu.net.

Несколько отрядов (7-й и 8-й отряды ветеранов 45-й бригады ВДВ - именно они составляют основу "Редута") - были развернуты с украинского направления и перенаправляются в Африку.

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"Эти два отряда ехали в Украину, их остановили и вернули. Новые задачи. Теперь набор идет до 40 тысяч. Все на Африку и Сирию, занимать места "вагнеровцев" и возможно новое что-то, Ливия, Мали, Нигерия. Нужно подписать контракт с 45-й бригадой. Это все будет в подчинении руководства "Редута". И называться будет "Барс". Не путать с другими "Барсами", их уже полно", - пишет источник правозащитника Владимира Осечкина в одном из этих отрядов.

"Редута" больше не будет в Украине, говорит один из наемников. По его словам, набор в эту организацию уже открыт: "Обзванивают людей и "вагнеровцев" бывших". Самый частый ответ от отпущенных в отпуска наемников Пригожина - "все равно, где служить".

Другой собеседник "МО" отметил, "теперь в "Редут" вербуют уже официально по контракту от армии.

"Не будет проблем с самолётами. Многих прельщает, но многих пугает контракт. Неизвестно ещё - насколько и многие боятся - не пошлют ли вместо Африки на "СВО". Этого не хотят. Но вроде обещают что руководство "Редута" не обманет. И эта группа "Барс-Редут" на СВО не пойдет", - сказал он.

Переправка ЧВК "Вагнер" с Беларуси в Африку - детали

Евгений Пригожин пытается перенаправить своих бойцов в Африку. Те, кто не задействован в обучении военных Лукашенко, отправляются либо в Африку, либо в отпуска. Большинство выбирают отпуск. Домой за последнюю неделю отправили 11 автобусов.

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