Речь идет о ЧВК "Поток", "Редут", "Факел" и "Пламя".

В войне против Украины задействованы частные военные компании, которые могут быть связаны с "Газпромом".

Как передает "Медуза", в частности, речь идет о ЧВК "Поток", ЧВК "Редут", ЧВК "Факел" и ЧВК "Пламя".

Отмечается, что об их существовании еще в апреле заявлял военный преступник, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. По его словам, наемников из других военных компаний отправляют прикрывать фланги под Бахмутом, но они вынуждены бросать позиции из-за плохой подготовки и снабжения, а также из-за отсутствия "командиров тактического звена". Также Пригожин заявлял, что основатели таких ЧВК "отчитываются в Кремле", а наемники получают огромные зарплаты.

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В публикации утверждается, что есть косвенные доказательства связи нескольких ЧВК с "Газпромом".

В апреле российский журналист Александр Коц заявлял, что "Газпром" создал три ЧВК: "Пламя", "Поток" и "Факел". куда набирают добровольцев и передают в подчинение Минобороны РФ: "Не знаю, так это или нет, и каково у них будущее, тоже не знаю".

Официально ни Министерство обороны РФ, ни "Газпром" существование ЧВК, связанных с газовым монополистом, не признают.

Потери России в Украине - актуальное

Напомним, по состоянию на 16 мая общие потери России в Украине предварительно составили 199 980 человек личного состава. Также РФ потеряла на поле боя: танков - 3762, боевых бронированных машин - 7348, артиллерийских систем - 3150, РСЗО - 562, средств ПВО - 316, самолетов - 308, вертолетов - 294.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, за прошедший год полномасштабной войны структура и темпы российских боевых потерь радикально изменились: сегодня РФ теряет меньше техники, но больше солдат, чем в начале вторжения.