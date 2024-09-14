В то же время российские дезертиры подвергают себя риску уголовного преследования.

Некоторые россияне, чтобы избежать отправки на войну в Украине, бегут из РФ. В частности своим опытом поделился Иван из Санкт-Петербурга для издания The Moscow Times.

Мужчина поступил в военно-медицинскую академию, чтобы стать врачом. В этом году он закончил обучение, однако столкнувшись с обязательной военной службой, но не желая участвовать в войне, он сбежал из страны, чтобы его не забрали на фронт.

"С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину я знал, что эта война несправедливая. Я был категорически против нее. С одной стороны, вы выполняете свой врачебный долг, а с другой - поддерживаете режим", - подчеркнул Иван. Видео дня

Несмотря на то, что мужчина был офицером медицинской службы, а не боевым солдатом, когда его призвали, он незаконно пересек границу и теперь живет в другой стране. За это ему грозит до 15 лет заключения, если он вернется в РФ.

В издании отмечают, что он такой не один, ведь для многих россиян, которые не хотят воевать против Украины, дезертирство является единственным выходом. Причины такого решения могут быть разными. Иногда военные решают бежать после того, как собственными глазами увидели ужасы фронта.

"Мои руки в крови. Я не могу подтвердить, действительно ли я убил врага... прямым попаданием. Я не могу посчитать точное количество, но это точно более 1000 человек", - рассказал российский дезертир Денис в интервью изданию The Insider, описывая свой опыт работы помощником оператора беспилотника.

В то же время дезертиры подвергают себя риску уголовного преследования. Однако антивоенные активисты, которые помогают российским солдатам дезертировать, сообщили The Moscow Times, что количество дезертиров растет.

Несмотря на то, что невозможно определить точное количество российских военных, которые сбежали, российский проект Idite Lesom ("Исчезни") рассказал, что помог дезертировать более 900 человек.

В свою очередь основатель проекта Григорий Свердлин говорит, что Беларусь и Кыргызстан считаются опасными странами для дезертиров из-за тесного сотрудничества их правительств с Москвой. Однако в Армении и Казахстане таким мужчинам тоже не гарантирована безопасность.

В частности Иван из Санкт-Петербурга отметил, что ему "сообщили, что его разыскивают за дезертирство".

"Я понимаю, что я не в полной безопасности [даже в другой стране]", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 210 российских оккупантов. Также украинские воины уничтожили 3 танка, 40 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем и другую вражескую технику.

В то же время военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман назвал условие ухода украинских бойцов из Курской области. По его словам, операция Украины на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

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