Также Силы обороны уничтожили за минувшие сутки немало вражеской техники.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1 210 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Всего за все время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла около 632 630 захватчиков. Также украинские воины продолжают активно уничтожать вражескую технику, в частности:

танков - 8674 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 17 043 (+40) ед,

артиллерийских систем - 18 086 (+25) ед,

РСЗО - 1 186 (+1) ед,

средства ПВО - 946 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 15 149 (+36),

крылатые ракеты - 2 591 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24 631 (+71) ед,

специальная техника - 3 084 (+13).

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью российские оккупанты запустили более 70 "шахедов" по всей стране. Благодаря силам ПВО большинство вражеских целей было сбито.

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"Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба!", - отметил глава государства.

По его словам, Украине нужно больше возможностей, чтобы усилить воздушный щит, противовоздушную оборону и дальнобойность, чтобы и в дальнейшем защищать жизни украинцев.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, армия РФ вывела в Черное море рекордное количество ракетоносителей - все семь, которые находятся на плаву. В частности, по состоянию на 7:00 субботы, 14 сентября, в Черном море зафиксировано 16 вражеских кораблей, среди них семь - носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет.

Также сообщалось, что украинские военные прорвали оборону более чем в 30 километрах от Курской дуги, однако пока продвижение остановилось.

"Начальный прорыв удался, но любые меры, принятые украинцами для разминирования за пределами прорыва, были явно недостаточными. Интересно местоположение этого прорыва - к югу от российского села Новый Шлях, более чем в 30 километрах к западу от основного Курского выступа. Возможно, прорыв был частью неожиданной локальной операции - возможно, разведки сил перед новыми украинскими атаками, призванными поддержать операцию под Курском", - рассказал аналитик Дэвид Экс для Forbes.

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