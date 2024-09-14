По мнению Гетмана, можно считать, что все поставленные цели операции достигли успеха.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман высказал мнение, что операция в Курской области была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

"Возникает вопрос, откуда россияне получили тяжелую технику. С севера есть река Сейм, где были взорваны мосты. Неоднократно мы слышали от нашего военно-политического руководства, что это был рейд. То есть начали использовать слово "рейд". Рейд означает, что военные подразделения заходят на территорию и потом покидают город. Рейд - это движение туда-сюда без задержания", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его убеждению, операция ВСУ на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

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"Есть много составляющих этой операции, и можно считать, что все они достигли успеха. Поэтому я не уверен, что мы будем, как говорится, "упираться рогом". Если россияне сосредоточат там большое количество живой силы и техники, вполне вероятно, что мы отойдем на наши территории", - добавил Гетьман.

Операция в Курской области - последние новости

Украинские бригады осуществили новый прорыв российской границы к югу от села Новый Шлях, в 30 километрах к западу от Курской дуги, используя саперов и инженерные машины для преодоления укреплений. Однако, несмотря на успешное проникновение, украинские войска не смогли продвинуться далеко из-за мин и российской контратаки, написано в статье Forbes.

"Украинцы прорвались, но далеко не ушли. Кремль заявил, что его войска отбили атаку при поддержке авиации и артиллерии", - пишет издание.

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