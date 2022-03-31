Хотя Wizz Air заявил о приостановке рейсов в Россию, несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга остались до сих пор.

Венгерский лоукостер Wizz Air, который после начала войны в Украине объявил о прекращении рейсов в Россию снова открыл продажу билетов из Москвы.

На то, что в системе бронирования авиакомпании есть авиабилеты из российской столицы в венгерские Будапешт и Дебрецен на июнь этого года и в Абу-Даби (ОАЭ) на октябрь этого года, обратило издание "Новое время".

Согласно информации на сайте Wizz Air, в Будапешт рейсы из московского аэропорта "Внуково" будут выполняться ежедневно, а в Дебрецена – дважды в неделю.

В Абу-Даби из Москвы Wizz Air будет летать четыре раза в неделю.

Отметим, что официально авиакомпания Wizz Air объявила о полном прекращении полетов в российские аэропорты 8 марта 2022 года. Решение принято "по эксплуатационным причинам".

Тем не менее, если перейти на сервис по отслеживанию авиарейсов Flightradar24, то можно увидеть, что Wizz Air до сих пор выполняет рейсы из Москвы в Будапешт и Абу-Даби, а также из Санкт-Петербурга в Будапешт, хотя новые билеты на них и не продаются.

Как сообщал УНИАН, после начала российской военной агрессии против Украины, Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для принадлежащих России, зарегистрированных в РФ и подконтрольных ей самолетов.

Одновременно практически все европейские авиакомпании приостановили выполнение авиарейсов из России в Европу. Исключение – сербская государственная Air Serbia, которая соврала о полной остановке рейсов в Россию и все еще выполняет одиночные рейсы между Белградом и Москвой. Как оказалось, рейсы в Россию до сих пор выполняет и Wizz Air. Это единственное авиасообщение с Европой, сейчас доступное россиянам.