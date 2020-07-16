В Москве отменили свое "бессмертное" шествие, потому что испугались пандемии

Один из советских деятелей предложил перенести акцию на следующий год.

«Бессмертный полк» в Москве 26 июля не состоится из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Тем временем, на сайте «полка» указано, что заявления на проведение шествия будут подаваться, как только позволит эпидемическая ситуация.

Один из советских деятелей предложил перенести акцию на следующий год.

«Может, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате на День Победы 9 мая 2021 года?», – говорится в сообщении пропагандистского проекта.

«Бессмертный полк» ранее хотели провести 26 июля. Чиновники тогда отвечали, что акция состоится в любом случае, позже уточнили, что мероприятие пройдет «учитывая эпидемическую ситуацию».

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Москве прошли традиционные торжества ко Дню Победы с участием российского президента Владимира Путина, тяжелой военной техникой и гражданами.

На фото западных СМИ также попала акция «Бессмертный полк», участники которой были в основном детьми и без средств индивидуальной защиты. Уже через несколько дней Россия стала второй в мире по количеству инфицированных COVID-19.

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