В ЦНС считают, что эти сооружения малоэффективны.

В Белгородской области вдоль границы с Украиной построили оборонительные сооружения на 10 миллиардов рублей.

Снимки обнародовал Центр национального сопротивления. Они называют эффективность таких "пирамид", которые должны защитить захватчиков от украинской армии, довольно сомнительной. Кроме того, деньги на это строительство разворовали местные власти.

По их данным, за это "укрепление" отвечает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "На их строительство потратили 10 миллиардов рублей, но, по сообщениям местных жителей, переплата составила более 5 миллиардов рублей, а эффективность "заграждений" сомнительна", - добавляют в Центре нацсопротивления.

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Как Россия укрепляет границу

Напомним, ранее Центр национального сопротивления показал, как выглядят фейковые оборонительные сооружения в Курской области, которые стоили россиянам 10 миллиардов рублей.

Известно, что в Белгородской области сформировали отряды территориальной обороны, а в Курской - добровольной народной дружины. Российским добровольцам уже выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

По официальным данным, территориальная борона Белгородской области насчитывает около трех тысяч человек.

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