По словам Алены Прокудиной, в ее палате находится девять мальчиков и четыре девочки. Их заставляют спать по 13 часов в сутки, при этом во время сна они обязаны снять верхнюю одежду и находится только в нижнем белье.

В конце августа 14-летнюю школьницу из Красноярска Алену Прокудину ФСБ России кинула в психоневрологический диспансер из-за групп и переписок в соцсетях. Девочка рассказала о ненормальных условиях пребывания в медучреждении.

Ее слова передал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, сообщил глава правозащитной организации Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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По словам Алены, в ее палате находится девять мальчиков и четыре девочки. Их заставляют спать по 13 часов в сутки, при этом во время сна они обязаны снять верхнюю одежду и находится только в нижнем белье. Подросткам также нельзя пользоваться стаканами и бутылками с водой – разрешается пить воду только из-под крана.

Алена попала в диспансер 24 августа, но, по ее словам, с этого дня она общалась с психологом лишь один раз. У нее проверили сердце, после чего была врачебная комиссия. Как пишет Павел Чиков, по ее итогам руководство диспансера обратилось в суд с заявлением о принудительной госпитализации.

Госпитализация Алены Прокудиной: что известно

Сотрудники ФСБ в бронежилетах и с автоматами ворвались в квартиру девочки в пять утра 24 августа, изъяли ноутбук и дневники школьницы, а также сорвали плакаты со стен в ее комнате.

2 сентября главный внештатный психиатр минздрава Красноярского края Александр Бендера заявил, что девочку направили в диспансер не только из-за соцсетей, но и из-за «целого ряда факторов».

По данным «Агоры», поводом к действиям силовиков стала подписка девочки на посвященную расстрелам группу в соцсети «ВКонтакте». Сестра школьницы утверждала, что родителей запутали и вынудили подписать соглашение о добровольной госпитализации.

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Автор: Денис Прядко