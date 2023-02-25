ЕС официально показал содержимое "юбилейного" пакета санкций против России.

Еврокомиссия официально опубликовала документы по 10-му пакету санкций против России и тем самым ввела его в действие. Под новые ограничения попали крупнейшие российские банки и видные представители российского режима.

Так, подтвердились ранее появлявшиеся в СМИ сообщения, что в новом пакете ЕС внес в свои черные списки три крупных банка – "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк". Их активы на территории стран Евросоюза будут заморожены, сделки с ними запрещены, банки отключены от SWIFT.

Также ограничения введены против компании "Росатомфлот" (управляет атомным ледокольным флотом РФ) и медиагруппы "Россия сегодня". В санкционные списки также внесены отдельно Минобороны РФ и Служба внешней разведки РФ.

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Из числа наиболее значимых физических лиц под европейские ограничения попали омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, известный путинист и глава Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и другие.

В общей сложности в новый пакет санкций ЕС внесены 87 физлиц и 34 юрлица.

Санкции против РФ – последние новости

Поздно вечером 24 февраля страны ЕС согласовали 10-й пакет санкций против России. Долгое время по нему не могли добиться компромисса. В частности из-за позиции Польши, посчитавшей некоторые санкции слишком мягкими.

За несколько часов до этого Британия объявила свой новый пакет санкций против РФ. Удар пришелся по ВПК агрессора. Под санкции попали руководители высшего звена "Росатома", руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты.

Также в годовщину российского вторжения в Украину лидеры стран "Большой семерки" и руководство Европейского Союза пообещали продолжать введение санкций против России и дальше.

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