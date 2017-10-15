"Дно пробито": в России выпустили футболки со Сталиным с надписью "Love Russia" (фото)
03:52, 15 октября 2017Русский міръ
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На футболках с изображением Сталина написано "Love Russia".
Футболка с изображением Сталина / facebook.com/TverskoyAA
В России начали продавать футболки с изображением Иосифа Сталина и надписью "Love Russia". Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Тверской, опубликовав соответствующее фото.
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"О, дно пробито. В России поступили в продажу майки со Сталиным", - подписал он снимок.
В комментариях пользователи спрашивают, когда будут футболки с Гитлером и Чикатило.
Как сообщал УНИАН, Навальный запустил интернет-магазин с футболками, толстовками и сумками, на которых изображены Путин и Медведев.
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