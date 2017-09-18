"Медведев под дождем" и "Путин запрещен": Навальный продает антикремлевские футболки и сумки (фото)

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 18 сентября открыл интернет-магазин, в котором продают футболки, толстовки, сумки, резиновые уточки. Об этом сообщается на сайте магазина Навального.

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Так, в нем можно купить товары под названиями "Навальный 2!18", "Медведев под дождем", "Путин запрещен"; а также резиновую уточку -"современный символ борьбы с коррупцией".

"​Но это не совсем магазин. Это еще один способ помочь кампании Навального и получить на память что-то приятное. Все деньги, которые мы заработаем, будут потрачены на обеспечение работы наших штабов", - говорится в сообщении на стартовой странице интернет-магазина.

Как сообщал УНИАН, в России выпустили откровенные футболки с изображением президента РФ Владимира Путина.