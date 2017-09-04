Осадки в виде подгузника: в РФ выброшенный из окна памперс промял крышу иномарки (фото)

В минувшие выходные житель одного из домов Ростова по улице Магнитогорская обнаружил на крыше своего автомобиля использованный подгузник.

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Предмет личной гигиены сделал в крыше огромную, хотя и не очень глубокую вмятину, занимающую примерно 30% ее поверхности, передает За_рулем.рф.

В результате падения грязного памперса никто не пострадал, но машина теперь нуждается в дорогостоящем ремонте.

Как сообщал УНИАН, в Екатеринбурге в асфальт закатали колесо припаркованной машины.