Осадки в виде подгузника: в РФ выброшенный из окна памперс промял крышу иномарки (фото)
18:56, 04 сентября 2017Русский міръ
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Тонкий металл на крышах автомобилей нередко страдает от града, но осадки в виде подгузников — это что-то новенькое. Неприятный инцидент произошел в Ростове-на-Дону у одного из домом.
Памперс упал на крышу авто / фото instagram.com/rostov_roads/
В минувшие выходные житель одного из домов Ростова по улице Магнитогорская обнаружил на крыше своего автомобиля использованный подгузник.
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Предмет личной гигиены сделал в крыше огромную, хотя и не очень глубокую вмятину, занимающую примерно 30% ее поверхности, передает За_рулем.рф.
В результате падения грязного памперса никто не пострадал, но машина теперь нуждается в дорогостоящем ремонте.
Как сообщал УНИАН, в Екатеринбурге в асфальт закатали колесо припаркованной машины.
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