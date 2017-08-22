Санкции в действии: в Москве у посольства США выстроилась огромная очередь за визами

У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась очередь из желающих получить американскую визу. Об этом сообщает РИА Новости.

Вторник — последний день, когда будут выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. Перед посольством утром появилась длинная очередь из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают в здание.

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Как сообщал УНИАН, США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз россиянам. Такой шаг в ведомстве аргументировали тем, что «решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под сомнение серьезность стремление России к улучшению двусторонних отношений».

1 сентября 2017 года процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.