США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз россиянам

Посольство США в РФ заявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всех территории РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Такой шаг в ведомстве аргументировали тем, что «решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под сомнение серьезность стремление России к улучшению двусторонних отношений».

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«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.

«Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств», - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН ранее, после принятия в Конгрессе США в конце июля новых санкций против России, Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников дипмиссий в РФ до 455 человек. Как оказалось, уволены будут 755 человек, в том числе граждане РФ. Также Россия лишила США посольской дачи в Серебряном бору.

Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что хочет поблагодарить за это председателю РФ Владимиру Путину, поскольку такой шаг поможет сократить расходы на персонал".

"Мы сэкономим много денег", - заявил Трамп. Слова Трампа раскритиковали в Госдепартаменте, а экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал заявление "позорным, непатриотичным и непосвященным". После этого в Белом доме объяснили, что Трамп высказался с сарказмом.