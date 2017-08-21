В России участники свадебного кортежа устроили массовую драку из-за объезда лужи (видео)

13:27, 21 августа 2017
Русский міръ
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Автомобилистам пришлось искать объездные пути из-за огромной лужи. В итоге спор о том, кто кому должен уступить дорогу завершился массовой дракой, в которой приняли участие около 10 человек.

Лужа стала причиной конфликта / фото ZIK

В Красноярске произошла масштабная дорожная разборка из-за попытки объехать огромную лужу, сообщают местные СМИ со ссылкой на соцсети.

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Инцидент произошел 20 августа на улице Железнодорожников. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, как группа мужчин устроила разборку в узком дворе. Автомобилистам пришлось искать объездные пути из-за огромной лужи. В итоге спор о том, кто кому должен уступить дорогу завершился массовой дракой, в которой приняли участие около 10 человек.

Одной из сторон конфликта оказался автомобиль из свадебного кортежа, а почти всего участники были гостями торжества.

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Теги: #драка в России#драка из-за лужи