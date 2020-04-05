На самолете с иконами: в России провели в небе крестный ход против коронавируса (фото)
19:24, 05 апреля 2020Русский міръ
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Священники облетели область и помолились за заразившихся.
Российские священники провели молебен против "смертоносной заразы" / пресс-служба Волгоградской епархии
В России в Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса.
Читайте такжеПутин жал руку врачу, заболевшему коронавирусомОб этом сообщает пресс-служба местной епархии.
Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
Ранее УНИАН писал, что в центре Москвы из-за коронавируса начнут ежедневно водить крестные ходы.
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