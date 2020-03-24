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В России епископ превратил дом в нарколабораторию

06:02, 24 марта 2020
Русский міръ
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Епископ Флавиан (в центре) / Фото: Череповецкая епархия

Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

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При осмотре жилья в Санкт-Петербурге, где был прописан священнослужитель, сотрудники УФСБ также обнаружили готовую продукцию.

Отмечается, что в квартире проживал 22-летний близкий друг епископа Каин Монтанелли.

На рабочем месте Флавиана правоохранители также провели обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. В то же время Флавиан сообщения об обысках опровергает.

Адвокаты епископа заявили газете «Наша Вологда», что эта информация «не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство».

Тем не менее Патриарх Кирилл отстранил епископа от управления Череповецкой епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

Как сообщал УНИАН, Сараевский районный суд Рязанской области приговорил 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии Николая Рябова к 3,5 года колонии условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

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