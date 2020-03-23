Секретная молитва патриарха Кирилла против коронавируса, запрещенная на Западе (текст)

Василий Рыбников

Настоящим шоком для православной общественности русского мира стал арест греческой военщиной митрополита Серафима, созвавшего прихожан на целование икон в храм на местном острове Китира в разгар коронавирусного карантина. Чего же так испугались заокеанские ястребы, разносчики поветрия сотонинского?

«Маски сброшены: подлинный террор против верующих.., задержание греческого митрополита Серафима наглядно демонстрируют тоталитарную и антихристианскую сущность либеральной политической системы», - констатируют российские эксперты. В этих словах глубокий смысл: закованный в цепи мученик, брошенный в камеру смертников на богомерзкое растление к воинствующим гомосексуалистам, которые немедленно заткнули ему рот вчетвером, а затем и убили, после чего он был вскоре выпущен под обязательство больше так не делать, - не простой инок-иноходец, а один из примернейших последователей русского патриарха Кирилла, непримиримый враг украинской сотонинской церкви и лично ее князя Епифания, владыки тьмы.

Известно, что ставленник коронавирусной хунты Епифаний ввел в церквях богопротивную социальную дистанцию и отсоветовал целование икон, лишив своих одурманенных нацизмом прихожан гарантии таинства приобщения к коронавирусу; его подельник во сотоне Святослав пошел еще дальше и заявил о готовности открыть в церквях коронавирусные госпитали, как будто коронавирус - это не милость божья, как учит нас патриарх РПЦ Кирилл, и даже не средство избавления от гомосексуалистов, как поясняет вступивший на путь исправления Филарет, а что-то вроде как плохое.

«Некоторые говорят - «А как же мы будем причащаться?». Трус не играет в хоккей, - сурово объясняет в эфире российского телеканала великий русский батюшка Александр Ткачев. - Если у тебя вера такова, что ты боишься причащаться или в храм Божий боишься прийти, помазаться боишься, и чёрта боишься, и к иконе приложиться, то твоё место не в храме. Сиди дома и пей чай с баранками», гори в аду. На воскресную проповедь батюшка Ткачев пришел в противогазе и воскурял шланг «со свойственным ему прекрасным чувством юмора», пока его не пробило на хи-хи. «Чтоб вы так ржали всю жизнь», - сказал, отсмеявшись, батюшка Ткачев: ему виделось, что на службу в церковь пришли лошадки, а в заднем ряду курит сам министр Лавров, одетый в неизменное пальто... Вирус испугался и умер.

Так отчего же заморская хворь бежит от русских архиереев, как Порошенко от ладана? Каким сакральным знанием обладает греческий митрополит Серафим и почему однополая военщина заткнула ему рот прежде, чем он успел передать его своим православным братьям по всему миру? Нетрудно понять, что речь идет не только о новом прорывном молитвенном прошении против коронавируса, открытом и официально утвержденном на днях патриархом Кириллом: «о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя» и так далее, - но и о его секретной версии, разработанной для высшего партийного руководства и на экспорт в капиталистические страны.

Вот какова эта секретная молитва: «Не лепо ли деды воевали освободихом Европу от поветрия коричневого яко же чумы спасифилис помогашете, так и ны в Италию Шойгу всеблагое самолетусы отправило, дабы новичком лечихом да НАТО разрушахом любовию русскою вольною или невольною, в доверие втирахося яко вяличие Китая и России втихомолку продвигахося. Подыхахося люди русские, - ничегохося, бабы нарожахося пуще прежнего да солдатушек. Путин в бункере укрывахося, обнуление и здравие получихом на веки вечные, малых детушек потрахом за конфеточку зело мятную, да лосняхося Алина пресвятая богородица, матушка зажиточна. Нефтянаго поднимашества милостиво просим до ста баксусов за баррелиус, рубель плюшевый даждь нам курс, яко вяличие с колен поднимахося, ибо трус не играет в хокккеюшко, аки деды за Европу гребану кровь проливахом, а ноне к ны никто на девятое мая не приезжахом неблагодарно, ибо поветрие губительно русское, повторихося можем, и быстрее бы, ура (говорится трижды)».

Так спасахося люди русские.

Всех желающих помочь украинской армии постреляхося на Донбассе в люди русские приблудихося, просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

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