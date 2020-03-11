В РФ официально признали украинцев и белорусов носителями русского языка

Таким образом Россия хочет упростить процедуру выдачи своих паспортов гражданам соседних стран.

Российский Совет федерации на пленарном заседании в среду принял закон о признании граждан Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским языком, его носителями и освободил их от необходимости прохождения собеседования для получения гражданства.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, сейчас иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Закон устанавливает, что украинцы и белорусы, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

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Таким образом было внесено уточнение в закон РФ о гражданстве, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с Минпросвещения РФ.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.