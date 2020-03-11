"На Берлин!": россияне опозорились продажей "патриотических" шлангов для фекалий (фото)

Надпись "На Берлин!" нанесена не только на этикетку, но и на сам шланг.

В гипермаркете «Касторама» в Саратове (Российская Федерация) продают шланги для дренажных и фекальных вод с логотипом «На Берлин!».

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На это обратил внимание сотрудник ИА «Свободные новости» Андрей Крахмалев.

При этом надпись «На Берлин!» нанесена не только на этикетку, но и на сам шланг, а также присутствует в названии продукции.

Обычно россияне используют лозунг «На Берлин!» на плакатах и наклейках ко Дню Победы.

Как сообщал УНИАН, в феврале в российском Красноярске поклонники переодеваний в военную форму приняли участие в «патриотическом фестивале «На лыжи!» в рамках всероссийской акции «Лыжня России».

Около 2,5 тысячи человек ради этого стали на лыжи, а часть из них – участники забега в ретро-костюмах «Лыжный батальон победы» проехались по снежным склонам в шапках-ушанках и ватниках.